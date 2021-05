Coronavirus, in Italia meno di cento morti in un giorno per la prima volta da ottobre. I nuovi casi sono 5.753

GROSSETO – I morti per Coronavirus in Italia domenica 17 maggio sono 93. Per la prima volta dal 20 ottobre, quando furono 89, il drammatico bollettino dei decessi scende sotto quota 100. In totale le vittime sono 124.156.

I nuovi contagi accertati, invece, sono 5.753 (ieri 6.659). Il totale delle persone che hanno contratto il Covid è quindi di almeno 4.159.122 dall’inizio della pandemia.

Attualmente risultano essere positivi al virus almeno 328.882, 3.948 rispetto meno di ieri. Per tutta la settimana i contagi sono stati meno di 10mila al giorno.

Le persone guarite sono 3.706.084, 12.134 in più; 202.573 i tamponi effettuati, con l’indice di positività che sale al 2,8% dal 2,2% di ieri. Calano ancora i ricoveri: 359 in meno nei reparti ordinari, 26 in meno in terapia intensiva.