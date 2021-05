Chiusura in bellezza per la Polisportiva Barbanella Uno ai regionali: podio per la piccola Greta

GROSSETO – Ancora soddisfazioni per la Polisportiva Barbanella Uno al Campionato Regionale Uisp della Categoria F. 3 A per la specialità libero, appena concluso. Per la società grossetana a Pistoia è scesa in pista l’atleta più piccola, Greta Grassi, che ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione nell’esecuzione del suo disco di gara ed è riuscita a conquistare la medaglia di bronzo. La dirigenza ringrazia l’atleta Greta e le allenatrici Giulia Fornai, Francesca Paolillo e Sara Gemignani per l’ottimo risultato ottenuto.