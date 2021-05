Ossi battuto in rimonta, semifinali playoff per il Grosseto Volley School

MARINA DI GROSSETO – Meravigliosa prestazione dell’ Errepi Grosseto Volley School che sbanca Ossi 2-3 (25/20 25/16 20/25 15/25 8/15) e vola alle semifinali play off. Non finiscono mai di stupire le biancorosse che dopo i primi due set persi, con la partita che si stava incanalando verso un difficilissimo golden set, fa valere le superiori qualità tecniche ed agonistiche ed infila tre set vincenti che porta Grosseto a giocarsi la B1 in semifinale contro la vincente tra Pomezia e Viterbo.

Coach Ferraro è alle stelle così come tutto il gruppo: “Ci ricorderemo a lungo di questa squadra, una grande squadra, composta da 13 meravigliose ragazze tecnicamente fortissime e toste quando c’è da tirare fuori gli attributi. Una trasferta difficilissima soprattutto dal punto di vista logistico, siamo partite male, contratte ma già dal secondo set, nonostante il punteggio, ho intravisto qualcosa di buono ed ero sicuro che ce l’avremmo fatta. Una partita nervosa, sapevamo di non poter giocare al meglio e l’andamento della partita lo ha dimostrato: loro hanno iniziato a giocare con la veemenza che le contraddistingue in casa e ci hanno un po’ sorpreso ma nel terzo set abbiamo trovato la quadra ed abbiamo fatto valere la nostra superiorità tecnica; le ragazze non hanno mollato di un centimetro contro le sarde che hanno provato in tutti i modi a raddrizzare le sorti dell’ incontro. Sono felicissimo, siamo tutti felicissimi e con il morale alle stelle, questa è una squadra con la S maiuscola che sta facendo la storia del volley femminile di Grosseto. Dobbiamo essere tutti orgogliosi di loro”.