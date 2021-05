Di Giacinto: «Lungomare di Pratoranieri strategico, ma non sono previsti interventi»

FOLLONICA – “Tutto quello che viene realizzato in città per rafforzarne l’immagine, renderla più vivibile ai cittadini e attrattiva dal punto di vista turistico, è senza dubbio un passo in avanti ma è anche necessario oltre che doveroso, perché alla fine si investono soldi pubblici, valutare se le cose sono state fatte come si deve per evitare, nel caso, errori futuri e correggere quello che è possibile migliorare ancora”. A scriverlo è Massimo Di Giacinto, consigliere comunale Lista Civica Di Giacinto.

“Mi riferisco ai recenti lavori di asfaltatura del viale Italia a Pratoranieri – aggiunge Di Giacinto – nel tratto tra via Isola del Giglio e via Isola di Palmaiola (non via Isole Egadi come dalle dichiarazioni alla stampa del sindaco e dell’assessore competente) e alla altrettanto recente sostituzione di 54 lampioni tra la Pensione Eden e la spiaggia dell’ex Tony’s. Quel lungomare è stato sempre un vanto e un punto di forza di Follonica e, adesso, è sicuramente diverso e migliore di prima. E ci mancherebbe altro dopo aver speso circa 240mila euro per la stesura di un asfalto colorato e 75mila euro per sostituire i pali e i corpi illuminanti dei lampioni”.

“Ma al di là del colore dell’asfaltatura – prosegue il consigliere comunale – che può piacere o meno in base ai gusti personali che sono indiscutibili e sempre da rispettare, mi sembra di capire che purtroppo non è previsto nessun nuovo intervento di arredo urbano che invece riqualificherebbe sul serio, e ancora di più, il bel lungomare di Pratoranieri che è, come dicevo, strategico per tutta la città . E poi, per quanto riguarda l’illuminazione, era proprio necessario spendere soldi per cambiare i pali che tutto sommato, dopo una opportuna manutenzione, potevano tranquillamente ospitare i nuovi corpi illuminanti che, tra l’altro, ad occhio nudo mi sembra che sviluppano una intensità di luce più o meno simile a quella del vecchio impianto di illuminazione?”.

“Non voglio assolutamente aprire una polemica – conclude Di Giacinto – perché sono convinto che non serve proprio a nulla, visto che abbiamo tutti l’interesse a rendere la nostra città quanto più bella, accogliente e ospitale possibile. Però credo che Pratoranieri merita di più, così come tutti gli altri quartieri cittadini meritano di più da parte di una amministrazione comunale come quella di Follonica che, è bene ricordare, gestisce un bilancio annuale da quasi 57milioni di euro.