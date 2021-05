Coronavirus in Italia: 6.659 nuovi casi e 136 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO – Sono 6.659 i nuovi casi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 294.686 i tamponi molecolari e antigenici. A dirlo il Ministero della Salute. Ieri erano 7.567 su 298.186 test.

Il tasso di positività è del 2,26%, in leggero calo rispetto a ieri quando era 2,54%.

Sono invece 136 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 182 di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.805, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 63 (ieri 99). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.493 persone (557 meno di ieri).

I contagi totali salgono a 4.153.374. I guariti nelle ultime 24 ore sono 13.292 (ieri 13.782), per un totale di 3.696.481 da inizio pandemia. Per questo ancora in netta diminuzione il numero degli attualmente positivi, 6.776 in meno (ieri -6.402): gli attualmente positivi sono 332.830. Di questi, 318.532 sono in isolamento domiciliare.