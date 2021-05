Bonus idrico: in arrivo le agevolazioni sulle tariffe. Aumentati i limiti dell’Isee

GROSSETO – Nuove fasce Isee e maggiori risorse a disposizione per il bonus idrico integrato: così l’Amministrazione comunale punta ad aiutare un numero sempre maggiore di famiglie in difficoltà economica anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

Nei prossimi giorni sul sito internet dell’Ente verrà pubblicato il bando per la concessione delle agevolazioni tariffarie, a cui potranno partecipare le cosiddette utenze deboli, individuate in base all’indicatore Isee. Quest’anno sono state individuate 2 fasce di reddito: quella fino a 20mila euro per i nuclei familiari numerosi (con 5 o più componenti) e quella fino a 15mila 500 euro relativa a famiglie a basso reddito, anziani ultrasessantacinquenni, famiglie monoparentali, portatori di handicap (66%), soggetti con patologie gravi certificate che necessitano di un significativo maggior utilizzo di acqua.

“La pandemia ha causato la chiusura di molte attività – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche sociali, Mirella Milli – con le conseguenti notevoli difficoltà per molti nuclei familiari. Per riuscire ad aiutare più famiglie possibili abbiamo deciso di variare l’importo Isee massimo per l’accesso alla categoria di utenze deboli, stabilendo solo 2 fasce di reddito ed elevando i limiti dell’indicatore per il 2021. Si tratta di un ulteriore miglioramento rispetto al passato, per dare un sostegno concreto in questo periodo caratterizzato ancora da una profonda crisi”.