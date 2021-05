Accesso al credito, il Comune invita le banche a incontrare gli imprenditori

SCARLINO – L’Amministrazione comunale di Scarlino per sostenere le aziende del territorio nell’accesso al credito, ha pubblicato un avviso rivolto agli istituti di credito invitandoli a incontrare gli imprenditori del territorio per illustrare loro le agevolazioni finanziarie in corso, compresi gli strumenti messi a disposizione dalla Comunità europea. Le banche potranno fare richiesta inviando una mail a comunediscarlino.protocollo@legamail.it fino a mercoledì 30 giugno.

«Considerato il periodo di pandemia ci sono molti strumenti per ricevere contributi a tassi agevolati – spiegano il vicesindaco Luciano Giulianelli e l’assessore al Bilancio Letizia Canepuzzi –: spesso le imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni, non hanno tempo da dedicare alla ricerca di prodotti finanziari che potrebbero invece sostenere la loro attività, pensiamo specialmente ai piccoli produttori agricoli. Invece sono state attivate molte agevolazioni che potrebbero aiutare le aziende a superare questo periodo di crisi economica dovuto al Covid-19. Aspettiamo quindi la risposta degli istituti di credito per poi programmare una serie di incontri con gli operatori economici del territorio».

L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it): per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a p.duccini@comune.scarlino.gr.it o a.stassi@comune.scarlino.gr.it o chiamare i numeri 0566 38542/86.