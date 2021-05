110mila euro per i cimiteri comunali: al via i lavori

MONTIERI – “Nei prossimi giorni al via la riqualificazione ed il restauro dei cimiteri comunali di Boccheggiano, Travale e Gerfalco”, lo annuncia il sindaco di Montieri Nicola Verruzzi.

“Oltre centodieci mila euro – prosegue – per la cura e la manutenzione di luoghi che hanno un legame forte con le nostre comunità e ospitano, ove riposano, i loro affetti più cari.

Si effettueranno interventi di manutenzione straordinaria e restauro profondi sui tre cimiteri andando a riqualificare strutture, intonaci, camminamenti, coperture, cancellate, ringhiere e corrimani, gronde ed ingressi.

Era ed è un obiettivo di quest’amministrazione per l’anno in corso come annunciato anche in sede di approvazione del bilancio previsionale alcuni mesi fa; si è dato seguito a quegli intendimenti progettando le opere e reperendo le necessarie risorse che consentiranno di eseguire interventi utili, importanti, migliorativi e funzionali ad una più efficace conservazione di questi pubblici patrimoni.

Gerfalco sarà interessato dalle opere più consistenti in quanto, in aggiunta agli interventi di manutenzione e conservazione, verranno realizzati nuovi loculi di cui il cimitero necessitava.

Al contempo stiamo proseguendo con la complessa progettazione riguardante il cimitero di Montieri sulla quale si è profuso e si sta profondendo un grande sforzo. Contiamo di poter bandire la gara nei mesi prossimi e partire il prima possibile con i lavori.

Non è semplice per un comune come il nostro gestire un territorio tanto vasto e un patrimonio pubblico diffuso e molto numeroso ma nonostante ciò, e nonostante emergenze e difficoltà, nonostante un lavoro quotidiano enorme da espletare, in questi anni abbiamo e stiamo mettendo le mani, anche grazie a molti finanziamenti intercettati, alla gran parte del nostro patrimonio e dei nostri borghi che sono più sicuri, maggiormente conservati e più belli”, conclude.