Vaccini: in Toscana si parte anche con i 40enni da lunedì. Ecco tutto il calendario

GROSSETO – La campagna vaccinale si estende anche ai 40enni. Da lunedì 17 maggio in Toscana si potrà prenotare il proprio turno per il vaccino anche per gli over 40.

In particolare partiranno le prenotazioni per i nati dal 1972 al 1981 e per la categoria dei fragili con comorbidità sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/

Ecco il calendario dettagliato:

Lunedì 17 maggio: 1972-1973

Martedì 18 maggio:

• alle 14 fragili comorbidità

• alle 17 1974 – 1975

Mercoledì 19 maggio: 1976 – 1977

Giovedì 20 maggio: 1978 – 1979

Venerdì 21 maggio: 1980 – 1981