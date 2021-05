Ultima trasferta per il Circolo Pattinatori, a Breganze per rafforzare l’undicesimo posto

GROSSETO – Ultima trasferta dell’anno per il Circolo Pattinatori Edilfox, impegnato sabato sera sulla pista di Breganze nella prima giornata di ritorno dei playout salvezza (foto di archivio di Casaburi). I biancorossi di Federico Paghi, grazie alla bella affermazione di Monza, sono virtualmente salvi e solamente cinque vittorie di fila dell’avversario di turno, che ha ben quindici punti in meno, e quattro sconfitte dei grossetani possono cambiare le cose. Ipotesi altamente improbabile, ovviamente, e la “Big red machine” anche in terra vicentina giocherà con la grinta e determinazione di sempre.

“I miei ragazzi – dice mister Federico Paghi – stanno affrontando questi playout con lo spirito giusto. Siamo reduci da una bella affermazione, al termine di una prova di carattere, che ha confermato, se ce ne fosse stato bisogno, che il nostro quintetto meritava ben diversi palcoscenici. Se guardiamo le squadre che sono arrivate in semifinale ci viene un po’ di amaro in bocca che noi non siamo arrivati ai playoff. Con Forte e Lodi abbiamo perso di misura le due gare casalinghe, con il Bassano abbiamo mancato la qualificazione alle finali di Coppa Italia a causa di un pareggio arrivato nel finale di partita, mentre al Follonica abbiamo tolto addirittura quattro dei sei punti a disposizione”.

Il Grosseto parte insomma alla volta di Breganze pronto a regalare un’altra prestazione sopra le righe e consolidare l’undicesimo posto finale, che non è in fondo male per una squadra tornata nella serie A1 dopo 42 anni di assenza.

Paghi ha convocato per sabato gli otto giocatori della scorsa settimana: Bardini e Battaglia saranno impegnati nella Final Four di serie B che si disputa in questo fine settimana in via Mercurio. Questi i giocatori a disposizione: Saitta, Bruni, Buralli, D’Anna, Fantozzi, Paghi, Rodriguez, Saavedra.

Recuperi. Fissati intanto i recuperi delle prime due giornate di playout: Grosseto-Breganze si giocherà martedì 1° giugno alle 20,45; Breganze-Monza è stata messa in cartellone sabato 5 giugno.

Playout, 4° turno: Lanaro Breganze-Edilfox Grosseto (arbitri Cristiano Parolin e Alessandro Canonico), Roller Scandiano-Teamservicecar Monza

Classifica: Grosseto 20*, Monza 16*, Breganze 5**, Scandiano 4 (* = una partita in meno).