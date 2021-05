tuttoweekend: cosa fare il fine settimana in Maremma? Gli appuntamenti

GROSSETO – Con l’arrivo della bella stagione e l’allentamento delle misure anti-Covid, il fine settimana maremmano sembra tornare verso la normalità.

Ma cosa si può fare in questo weekend? Potremo concederci un pranzo fuori e un apritivo al tramonto: bar e ristoranti resteranno aperti fino alle ore 22.

E perché non fare una gita fuori porta? Con la zona gialla sono consentiti gli spostamenti tra comuni e province della propria regione di residenza, nonché verso altre regioni a patto che siano gialle.

E tra una scampagnata e un po’ di sole in spiaggia, sapete che sono riaperti anche la maggior parte dei parchi e dei musei della Maremma? Lo svolgimento delle visite sarà ovviamente effettuato nel rispetto delle normative vigenti in materia di emergenza sanitaria.

Ecco tutti gli eventi organizzati in Provincia di Grosseto per il weekend.

VENERDI’ 14 MAGGIO

FOLLONICA

FOLLONICA – Museo Magma. Gli orari: da martedì a domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – Per prenotazioni 0566-59027 (in orario di apertura) oppure email: frontoffice@magmafollonica.it

FOLLONICA – La mostra è stata organizzata in occasione del 10° concorso fotografico nazionale 2021 “Trofeo di Follonica” e sarà allestita al piano terreno della Pinacoteca. L’inaugurazione si terrà sabato 8 maggio alle 17. Sarà possibili visitare l’esposizione fino a domenica 20 giugno.

GROSSETO

GROSSETO – Il 14 maggio, a partire dalle ore 18.30, inaugura Simulacra – a cura di Stefania Sagliocco Architetto – una mostra di Arte Contemporanea dove protagoniste saranno le opere degli artisti Michele Guerrini – fotografo, classe 1986 – e Michele Guidarini – artista, classe 1981 – progetto voluto e promosso dal Comune di Grosseto, dalla Fondazione Grosseto Cultura, dal Museo Archeologico e d’arte della Maremma, dal Polo Culturale le Clarisse, in collaborazione con OCCOstudio, Galleria La Linea, Associazione Kansassiti e Q2 Visual. A QUESTO LINK TUTTI I DETTAGLI.

GROSSETO – In piazza Barsanti c’è il Luna Park per la gioia dei più piccoli, ma anche dei grandi.

L’apertura nel piazzale dei circhi infatti avverrà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anticovid. Il Luna Park aprirà tutti i giorni dalle 15 in poi e si tratterrà nel capoluogo maremmano fino al 13 giugno.

GROSSETO – Il Museo archeologico e d’arte della Maremma insieme al Museo di Arte sacra della Diocesi, al Polo culturale Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti e al Museo di storia naturale della Maremma hanno riaperto i battenti. Ecco gli orari di apertura (il sabato e la domenica è obbligatoria la prenotazione). Fino al 31 maggio il Maam è aperto dal martedì al giovedì dalle 10:30 alle 17, dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, lunedì chiuso (per la prenotazione 0564-488752, su maam.comune.grosseto.it o scrivendo a accoglienzamaam@gmail.com). Il Polo culturale Le Clarisse con il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti fino al 31 maggio è aperto dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e anche dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per la mostra di Zancanaro. Il Museo di storia naturale della Maremma sarà aperto dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

GROSSETO – Venerdì 14 maggio dalle ore 17, in via Fanti 12, “La Maremma per Dante” riunisce i referenti delle attività all’aperto sui luoghi citati da Dante nella Commedia per consentire agli interessati di conoscere percorsi, date e ogni informazione utile. Presso l’Infopoint di via Fanti 12, sito nel Centro Storico della città di Grosseto, venerdì 14 maggio i visitatori trovano tante notizie sugli eventi di carattere sportivo, direttamente dalla viva voce dei responsabili di settore che organizzano questo viaggio originalissimo nella storia medievale.

GROSSETO – Mercoledì 12 maggio alle 17 sarà inaugurata la mostra di pittura “CoviArte” di Cosimo Vitale alla Galleria “Il Quadrivio”, in viale Sonnino 100 a Grosseto. Cosimo Vitale è un pittore colorista figurativo tendente all’astratto fino all’informale, creando nuove forme e nuovi colori che si sostituiscono alla natura, diventando essi stessi natura.In “Coviarte” si potranno visionare opere di oltre quarant’anni tra cui disegni, acquarelli, guazzi, tecniche miste, oli e gli ultimi lavori eseguiti a pastello. La mostra sarà visibile fino al 23 maggio 2021 con orario 17-19,30

MONTE ARGENTARIO

PORTO SANTO STEFANO – L’Acquario Mediterraneo dell’Argentario ha riaperto.

La struttura sarà aperta secondo il seguente orario:

giovedì e venerdì aperti ore 15-19 (prenotazione non necessaria);

sabato e domenica aperti solo su prenotazione. La prenotazione deve obbligatoriamente avvenire almeno 24 ore prima e può essere fatta per la mattina (orario compreso tra le 10:30 e le 12:30) o il pomeriggio (orario compreso tra le 15 e le 19).

Per prenotare:

telefono 0564815933 (chiamare giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:00)

e-mail acquario.argentario@gmail.com (si prega di fornire un numero di telefono al quale poter essere richiamati per la conferma)

Per informazioni: www.acquarioargentario.org

MONTEROTONDO MARITTIMO

MONTEROTONDO MARITTIMO – Riaperto il Mubia, Geomuseo delle Biancane. Il museo sarà visitabile per tutta la stagione estiva, salvo nuove disposizioni governative.

Questi i giorni e gli orari di apertura: fino al 16 maggio ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica, con orario continuato dalle 10.30 alle 18. Dal 17 maggio sarà aperto anche durante la settimana, dal martedì al giovedì, con orario 10 -13 e 15.30-18 e dal venerdì alla domenica con orario continuato dalle 10.30 alle 18.

Almeno in questa prima fase fino al 15 maggio, per la visita è obbligatorio prenotare un giorno prima come da dpcm del 26 aprile, chiamando al numero 335 1017368 oppure inviando una mail a portadelparco@comune.monterotondomarittimo.gr.it

SABATO 15 MAGGIO

FOLLONICA

FOLLONICA – Un luogo storico e quasi inaccessibile, il giardino botanico del Palazzo Granducale sarà una tappa delle giornate Fai di Primavera. Sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, il Fai da’ appuntamento per scoprire le “Visioni granducali tra ferro, mare e natura: la città fabbrica di Follonica”, una visita guidata sulle tracce del passato siderurgico della città che fondeva il ferro proveniente dall’Isola d’Elba. TUTTE LE INFO A QUESTO LINK.

FOLLONICA – Il Fotoclub Follonica in mostra alla Pinacoteca. La mostra è stata organizzata in occasione del 10° concorso fotografico nazionale 2021 “Trofeo di Follonica” e sarà allestita al piano terreno della Pinacoteca. L’inaugurazione si terrà sabato 8 maggio alle 17. Sarà possibili visitare l’esposizione fino a domenica 20 giugno.

Il Trofeo Città di Follonica è stato realizzato in co-organizzazione con il Comune di Follonica.

Il Fotoclub Follonica, molto conosciuto per il suo impegno nella diffusione della fotografia e della cultura fotografica, ormai da 10 anni ospita l’esposizione delle fotografie in concorso, sempre con grande successo di pubblico.

Questi gli orari della Pinacoteca Civica di Follonica: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30 escluso il lunedì.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina www.fotoclubfollonica.it Per info: 056659251 – 59027

FOLLONICA – Museo Magma. Gli orari: da martedì a domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – Per prenotazioni 0566-59027 (in orario di apertura) oppure email: frontoffice@magmafollonica.it

GROSSETO

GROSSETO – «BioBlitz whatever it takes, a tutti i costi!» è lo slogan – ispirato a Mario Draghi – di quello che resta l’appuntamento clou del calendario annuale di eventi del Museo di storia naturale della Maremma. Uno slogan riferito al fatto che l’edizione 2021 del BioBlitz è una sfida (vinta) contro le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria ancora in corso, che si traduce in un nuovo modello messo a punto dallo staff della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura.L’appuntamento è per l’intera giornata di sabato 15 maggio, dalle 8 a mezzanotte: per 16 ore chiunque, da qualunque parte d’Italia, potrà partecipare e inviare online il proprio contributo alla ricerca della biodiversità. Come? Iscrivendosi all’evento, esplorando l’ambiente circostante e caricando il frutto della propria “ricerca naturalistica” su una piattaforma online. Tutti i dettagli sono sulla pagina “Partecipa” del sito web del Museo di storia naturale (www.museonaturalemaremma.it), raggiungibile anche dal sito www.naturaesocialmapping.it.

GROSSETO – Sabato 15 maggio a Grosseto, al teatro Moderno, ci sarà una giornata interamente dedicata ad Aism – Associazione italiana sclerosi multipla, sezione provinciale di Grosseto. Primascena presenta la “Nuova compagnia teatrale”. Il primo spettacolo sarà alle ore 16.00 ed a seguire, il secondo, alle ore 19.30.

MANCIANO

SATURNIA – Il Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, tra i più grandi e suggestivi d’Europa, è pronto a riaprire al pubblico dal 15 maggio 2021 e accogliere i cultori del benessere e del relax. Tutte le info a questo LINK.

MONTE ARGENTARIO

MONTEROTONDO MARITTIMO

DOMENICA 16 MAGGIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Finalmente, il giardino Viaggio di Ritorno può tornare ad ospitare gli appassionati di arte contemporanea. Ogni domenica fino a novembre inoltrato, Rodolfo Lacquaniti, ideatore, curatore e creatore del giardino di arte contemporanea ambientale accompagnerà i visitatori – rigorosamente in sicurezza e dotati di tutti i dispositivi sanitari previsti dalla normativa vigente – alla scoperta di tutte le opere presenti nel parco e realizzate per dimostrare che nulla è destinato a finire e che tutto può avere una nuova vita. Un viaggio tra la cultura e l’ambientalismo, in una delle località più belle di tutta la Maremma: Castiglione della Pescaia. La visita ha una durata di circa 2 ore e ha un costo di 15 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi fino a 16 anni. Gratuito l’ingresso per i bambini sotto i 6 anni. Per saperne di più e prenotare la visita: www.viaggiodiritorno.it/contatti-e-prenotazioni

FOLLONICA

FOLLONICA – Un luogo storico e quasi inaccessibile, il giardino botanico del Palazzo Granducale sarà una tappa delle giornate Fai di Primavera. Sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, il Fai da’ appuntamento per scoprire le “Visioni granducali tra ferro, mare e natura: la città fabbrica di Follonica”, una visita guidata sulle tracce del passato siderurgico della città che fondeva il ferro proveniente dall’Isola d’Elba. TUTTE LE INFO A QUESTO LINK.

FOLLONICA – Fotoclub Follonica in mostra alla Pinacoteca. La mostra è stata organizzata in occasione del 10° concorso fotografico nazionale 2021 “Trofeo di Follonica” e sarà allestita al piano terreno della Pinacoteca. L’inaugurazione si terrà sabato 8 maggio alle 17. Sarà possibili visitare l’esposizione fino a domenica 20 giugno.

Il Trofeo Città di Follonica è stato realizzato in co-organizzazione con il Comune di Follonica.

Il Fotoclub Follonica, molto conosciuto per il suo impegno nella diffusione della fotografia e della cultura fotografica, ormai da 10 anni ospita l’esposizione delle fotografie in concorso, sempre con grande successo di pubblico.

Questi gli orari della Pinacoteca Civica di Follonica: tutti i giorni dalle 15:30 alle 19:30 escluso il lunedì.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina www.fotoclubfollonica.it

Per info: 056659251 – 59027

FOLLONICA – Riaperto il museo Magma. Gli orari: da martedì a domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.00 – Per prenotazioni 0566-59027 (in orario di apertura) oppure email: frontoffice@magmafollonica.it

GROSSETO

GROSSETO – La rassegna Scriabin Concert Series torna domenica 16 maggio nella Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse, con un recital di Antonio Di Cristofano. Anzi, un triplo recital.Perché alla tradizionale matinèe delle ore 11.30 si sono aggiunti – vista la grande richiesta e la ridotta capienza a causa delle disposizioni anti-Covid – anche gli spettacoli delle ore 18 e delle 20.45. Tutti, comunque, già sold-out. Ma per chi ha prenotato il biglietto per uno dei tre concerti di domenica 16 maggio, Fondazione Grosseto Cultura propone un’opportunità culturale extra, ovviamente facoltativa: con il costo aggiuntivo di 2 euro sarà possibile visitare – nell’arco di tutta la giornata – anche il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. Con 12 euro complessivi, dunque, sarà possibile assistere al concerto e visitare liberamente il museo, prima o dopo il piano recital.L’esibizione di Antonio Di Cristofano prevede l’esecuzione della Sonata opera 8 “Pastorale” di Beethoven, dell’Improvvisi opera 9 n.3-4 di Schubert e del Preludio opera 23 e Elegia opera 3 di Rachmaninoff. La rassegna Scriabin Concert Series è organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con Fondazione Grosseto Cultura, l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e il Rotary Club Grosseto.

GROSSETO – ”Domenica 16 maggio ringrazieremo per il dono di stare insieme, e di stare insieme come coro, da così tanto anni animando la Santa Messa delle ore 11 nella Cattedrale di San Lorenzo celebrata da monsignor Franco Cencioni”. Lo scrive la Corale Puccini, che celebra i 107 anni di attività.

MANCIANO

SATURNIA – Il Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination, tra i più grandi e suggestivi d’Europa, è pronto a riaprire al pubblico dal 15 maggio 2021 e accogliere i cultori del benessere e del relax. Tutte le info a questo LINK.

MASSA MARITTIMA

MASSA MARITTIMA – A Massa Marittima, domenica 16 maggio, dalle ore 10 alle ore 20, torna Massa Gustorum, nel Chiostro di Sant’Agostino. Ingresso libero.La manifestazione enogastronomica, promossa dalla Condotta Slow Food del Monteregio, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, vedrà quest’anno la partecipazione di 35 stand enogastronomici, per dare vita ad un mercato delle eccellenze locali, aperto anche a qualche prodotto proveniente da fuori. Dal vino, al pane, dai salumi ai formaggi, saranno protagoniste alcune delle eccellenze della filiera corta dei piccoli artigiani del cibo, che hanno in comune l’attenzione costante alla qualità. Gli stand saranno allestiti all’aperto, ma riparati in caso di pioggia. I visitatori potranno dialogare con i produttori, chiedere informazioni, acquistare i prodotti e presso alcuni stand usufruire anche di un “take-away”, ovvero una degustazione da asporto.

MONTE ARGENTARIO

MONTEROTONDO MARITTIMO

ROCCASTRADA

