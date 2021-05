Vaccini: alle 16 al via le prenotazioni per i nati nel 1966 e 1967

GROSSETO – Alle ore 16 di oggi aprono le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid per i nati nel 1966 e 1967. Domani, venerdì 14 maggio, sarà la volta delle classi 1968 e 1969, mentre sabato 15 maggio agende aperte per i nati nel 1970 e 1971.

Il vaccino si prenota sul sito della Regione http://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

Le modalità di prenotazione per coloro che rientrano nella cosiddetta categoria 4 (persone con comorbilità ovvero affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19, con età compresa tra i 18 e i 50 anni) saranno rese note agli inizi della prossima settimana, appena la Giunta regionale avrà approvato il piano di programmazione attualmente allo studio da parte del Gruppo di lavoro dedicato.

Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).