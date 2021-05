Revisori Farmacie comunali: al via le candidature per la formazione del Collegio

FOLLONICA – Il Comune di Follonica intende acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori legali dei Conti dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, attualmente composta da due sedi farmaceutiche.

Secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto dell’Azienda, è previsto che il Collegio dei Revisori sia composto di 3 membri (tra i quali un Presidente) , nominati dal Consiglio Comunale.

Al fine di permettere al Consiglio Comunale di poter esercitare la propria scelta, è necessario procedere ad avviare un procedimento che preveda, tramite pubblicazione di un avviso, la formazione di un elenco di soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse e siano in possesso dei requisiti necessari.

Requisiti generali: la nomina è subordinata al possesso dei requisiti previsti per l’elezione a Consigliere Comunale di cui agli artt. 55 e successivi del CAPO II del TITOLO III del D.Lgs. 267/00,nonchè dalle condizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; a tal fine prima del provvedimento di nomina, dovranno essere accertati tali requisiti e rimosse le cause che determinino eventuali situazioni di ineleggibilità o incompatibilità.

Requisiti specifici: iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia

Durata: l’incarico si perfeziona dalla data di esecutività della nomina (deliberazione di Consiglio Comunale) e avrà durata fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina ai sensi dello Statuto vigente, e, comunque, fino alla ricostituzione dell’organo di revisione.

L’efficacia della nomina, con entrata in servizio del nuovo collegio, si realizzerà successivamente all’approvazione del rendiconto consuntivo 2020, che avverrà ad opera del collegio uscente.

I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta.

Indennità: al Presidente ed ai Membri del Collegio dei Revisori è corrisposta un’adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.4, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti, in relazione alle dimensioni dell’Azienda.

Alla data attuale, l’indennità annua lorda attribuita al Presidente è pari ad € 2.465,10 e l’indennità attribuita ai componenti è pari ad € 1.643,40 escluso il rimborso spese ed eventuali successivi adeguamenti.

Come candidarsi: la manifestazione di interesse ( in carta semplice secondo il modello allegato all’Avviso, pubblicato nella sezione ALBO ON LINE della rete civica www.comune.follonica.gr.it), corredata dal curriculum vitae e dalla copia del documento di identità, deve pervenire al Comune di Follonica, Largo Cavallotti n.1, preferibilmente via PEC a follonica@postacert.toscana.it, oppure a mezzo servizio postale con racc.a.r. e deve pervenire entro e non oltre giovedì 3 giugno 2021.