La giunta assegna i locali alla pro loco e approva il piano per la ristrutturazione

GROSSETO – Sono stati assegnati dalla Giunta comunale alla Pro loco di Istia i locali della ex sala circoscrizionale in via San Sebastiano. Trova così una sede stabile una realtà di rilevanza sociale e di promozione a servizio della collettività. Ma non solo. Sono infatti in corso di affidamento i lavori di ristrutturazione dei locali: la Giunta ha approvato il progetto esecutivo che prevede interventi nei due piani della sede dell’associazione, per un importo totale di 55mila euro.

“La Pro loco – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – svolge un ruolo rilevante da un punto di vista sia sociale che turistico per far conoscere il nostro territorio. Ora anche Istia potrà contare su un punto di riferimento stabile, luogo di incontro e di confronto con le diverse realtà del territorio, grazie al fondamentale impegno dei volontari. La ristrutturazione consentirà una migliore accoglienza sia per gli operatori che per i visitatori”.

In programma per la ristrutturazione ci sono tinteggiature, ripristino di piccole parti di intonaco, rifacimento del servizio igienico utilizzabile anche dai portatori di handicap, adeguamento dell’impianto elettrico e installazione dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione a pompa di calore.