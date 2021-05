Il podcast del 13 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 13 maggio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, giovedì 13 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 651 su 23.271 test di cui 12.942 tamponi molecolari e 10.329 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,80% (7,7% sulle prime diagnosi).

C'è attesa per domani quando arriverà la conferma per la zona gialla in Toscana anche per la prossima settimana.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 34.

Situazione stabile all'ospedale Misericordia dove sono ricoverate in totale 40 persone (come il giorno precedente), 28 nel reparto di degenza Covid e 12 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 61.270 prime dosi e 30.301 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.570.316 dosi.

Risultati importanti in questi ultimi sette giorni perché sono stati inoculati più di 230 mila vaccini con circa 33 mila dosi al giorno.

Voltiamo pagina. Parliamo di agricoltura perché proprio in questi giorni è nato il distretto biologico Colline della Pia. Si tratta di un progetto molto importante che vuole valorizzare le produzioni bio in un territorio che si estende tra i comuni di Gavorrano, Massa Marittima e Roccastrada. Il nome è stato ispirato dalla figura dantesca di Pia de' Tolomei e alla leggenda che la vide legata proprio al territorio di riferimento del distretto dove sorge anche Castel di Pietra, luogo dove visse la nobil donna senese. Del distretto bio fanno parte già 14 aziende per un'estensione territoriale di circa 1300 ettari.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata al teatro che purtroppo per il momento ancora non riparte.