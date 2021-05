Il municipio si illumina di viola per supportare i malati di fibromialgia

GROSSETO – Stasera, giovedì 13 maggio, il Comune di Grosseto si illumina di viola in sostegno delle persone che ogni giorno sono costrette a convivere con una malattia cronica come la fibromialgia, i cui sintomi influiscono nettamente sulla qualità della vita di chi ne soffre.

Illuminare il municipio ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza rispetto ad una sindrome poco conosciuta che però colpisce circa 3 milioni di persone in tutta Italia.

L’evento si inserisce in un contesto di iniziative promosse dall’Associazione fibromialgia italia odv, un vero e proprio punto di riferimento per chi è colpito da questa sindrome, che opera su tutto il territorio nazionale per far luce su una malattia che ad oggi risulta particolarmente difficile da diagnosticare e per accompagnare il malato fibromialgico nel percorso terapeutico.