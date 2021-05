GROSSETO – Giornata di sole, cielo sereno e e temperature piacevoli, anche se non ancora particolarmente calde, quella di mercoledì 13 maggio in Maremma.

Per tutta la giornata splenderà il sole, assenza di nuvole e vento debole, con raffiche in crescita nel pomeriggio ma che non raggiungeranno i 20 chilometri orari.

Temperature stabili: dovrebbero restare comprese tra gli 11 e i 21 gradi centigradi. Da domani possibile un peggioramento delle condizioni atmosferiche.

