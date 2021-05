Tre punti d’oro per il Follonica Gavorrano: Badesse ko e quarta piazza

BAGNO DI GAVORRANO – Vittoria convincente del Follonica Gavorrano che al Malservisi-Matteini batte per 3 a 0 il Lornano Badesse nel recupero della diciannovesima giornata, regalandosi il quarto posto in classifica assieme a Pianese e Siena.

Prima frazione di gioco su ritmi elevati con gli ospiti che ci provano in un paio di occasioni con delle folate di Riccobono e Sorrentino. Gli uomini di Cacitti però non si fanno sorprendere e con il trascorrere dei minuti crescono in gioco e intensità.

Al quarto d’ora prima occasione da gol con Sorrentino che fa correre Guidelli, cross per l’accorrente Riccobono che calcia a botta sicurava sulla linea di porta Grifoni salva. Lo stesso numero sette del Follonica Gavorrano si rende pericoloso due minuti più tardi con una bella conclusione che lambisce la traversa.

I padroni di casa ci provano poi con Apolloni che non centra lo specchio e con Lo Sicco la cui conclusione termina di poco a lato. Al 39′ arriva vantaggio dei locali con Ampollini bravo a battere Lombardini da distanza ravvicinata: è l’1-0.

Nella ripresa i maremmani partono forte e raddoppiano al 2′ con Tomassini che chiude un bel triangolo con Berardi e trafigge il portiere ospite. All’8′ ospiti in dieci per doppio giallo a Di Blasio. Alla mezz’ora lancio millimetrico di Lo Sicco che pesca Grifoni che entra in area, ma trova uno strepitoso Lombardini che gli nega la gioia del gol. Cinque minuti dopo arriva il terzo gol dei padroni di casa su calcio di rigore realizzato magistralmente da Mencagli.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Ampollini, Dierna (37′ st Zini), Bruni; Valerio, Berardi, Apolloni (44′ st Staiano, Lo Sicco, Grifoni (30′ st Papini); Mencagli (35′ st Tascini). Tomassini (17′ st Lombardi). A disposizione: Trombini, Batistoni, Farini, Vai. All. Cacitti.

LORNANO BADESSE: Lombardini, Cecconi (19′ st Corsi), Ghinassi, Manganelli, Gargano; Guidelli, Guitto, Di Blasio; Riccobono (10′ st Chiti), Ortolini (32′ st Discepolo), Sorrentino (10′ st Rinaldini). A disposizione: Conti, Magnano, Marianeschi, Amato, Neri. All. Rigucci.

ARBITRO: Mirri di Savona; assistenti Longobardi di Castellamare di Stabia e Chianese di Napoli.

MARCATORI: 39′ Ampollini, 2′ st Tomassini, 35′ st (rig.) Mencagli.

NOTE: espulso all’8′ st Di Blasio per doppia ammonizione, ammoniti Dierna, Di Blasio; recuperi 1’+3′; angoli 8 a 7 per il Follonica Gavorrano.