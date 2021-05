Serie D3, il Tc Europa 2000 primo del girone e qualificato alle fasi regionali

GROSSETO – Una bella soddisfazione per gli atleti del Tc Europa 2000. Niccolò Rescio, Luca Forconi, Francesco Tortelli, Massimo Gabrielli e Marco Rossi, affiancati dal loro insegnante Giovanni Mattioli, sono riusciti a qualificarsi direttamente alle fasi regionali del campionato di D3 da primi nel girone. Un obiettivo che era nel mirino già dalla prima giornata, ma che, grazie alla valenza degli avversari, si è trasformato in una cavalcata in salita costante fino all’ultimo incontro.

La squadra grossetana, che si allena sul campo di Istia d’Ombrone e che ringrazia caldamente il Tennis Club Europa 2000 per l’ospitalità, ha battuto il TC Panico nella prima giornata per 4 a 0, il The Village B per 4 a 0, pareggiato con il CT Massa Marittima A, battuto il CT Pitigliano per 3 a 1 e concluso con una vittoria per 3 a 1 contro il CUS Albinia.

L’intera squadra, inoltre, ci tiene a ringraziare tutto il gruppo degli Irriducibili del coach che sono sempre presenti in qualsiasi competizione, ed in particolare, il giudice arbitro Federica Orlandi, sempre precisa e attenta ed il loro immancabile Aldo Tisi senza il quale il capitano Mattioli non comincia nessun incontro.

Ora il prossimo obiettivo è centrare più vittorie possibile nella fase regionale per continuare a cavalcare l’onda.