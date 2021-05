Coronavirus in Italia: 7.852 nuovi casi e 262 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO - Sono 7.852 i nuovi casi al Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 306.744 i tamponi molecolari e antigenici. A dirlo il Ministero della Salute. Ieri erano 6.946 su 286.428 test.

Il tasso di positività è del 2,56%, in leggerissima crescita rispetto a ieri quando era 2,4%. Ieri si registrava il più basso indice da gennaio, quando iniziava ad essere calcolato contando anche i test rapidi.

Sono invece 262 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 251 di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 1.992, in calo di 64 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 91 (ieri 100). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 14.280 persone (657 meno di ieri).

I contagi totali salgono a 4.131.078. I guariti nelle ultime 24 ore sono 19.023, per un totale di 3.655.112. Per questo ancora in netta diminuzione il numero degli attualmente positivi, 11.437 in meno (ieri -9.811): gli attualmente positivi sono 352.422. Di questi, 336.150 sono in isolamento domiciliare.