Ultima di campionato per la Pallamano Follonica che ospiterà la seconda Carpi

FOLLONICA – Ultimo atto del campionato di serie A2 della Pallamano Follonica Ottica Bracci, che ospiterà al Palagolfo la formazione del Carpi. Emiliani forti della seconda posizione con cui accederanno ai play off per salire in A1.

Il team follonichese scenderà in campo per regalare ai propri tifosi un’altra prestazione di livello e cercare un risultato positivo con il quale salirebbe al quarto posto in classifica, risultato davvero eccezionale per la giovane formazione di Mister Matteo Pesci e Massimo Cecchini. Il fischio d’inizio è sabato alle 19 al Palagolfo.