Parking pass per i residenti: al via la vendita degli abbonamenti  

PIOMBINO – I residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta, potranno acquistare a partire dal 12 maggio la card prepagata valida per il parcheggio di una autovettura nelle aree della costa est e Baratti al prezzo di 40 euro, con la possibilità di estendere la validità della card a un secondo autoveicolo alla cifra complessiva di 50 euro.

“Anche le strutture ricettive ubicate nei Comuni della Val di Cornia avranno la facoltà di acquistare degli abbonamenti da rilasciare ai loro ospiti – sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Piombino Giuliano Parodi -. Infatti oltre a prevedere abbonamenti mensili a 75 euro, quindicinali a 50 euro e settimanali a 30 euro, recependo le istanze degli operatori, è stato introdotto per i loro clienti anche un abbonamento della validità di 3 giorni al prezzo di 18 euro. Vorremmo che questo servizio fosse fortemente incentivato e promosso dalle strutture come una vera e propria possibilità aggiuntiva da offrire ai propri clienti. Già nel 2020 era stato introdotto in via sperimentale ed aveva prodotto buoni risultati con oltre 800 parking pass venduti ai clienti delle strutture della Val di Cornia”.

Per l’acquisto del parking pass sono stati attivati i seguenti punti vendita:

– Museo archeologico del territorio di Populonia in piazza Cittadella a Piombino: dal 12 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle 10 alle 14.

– Ufficio Turistico di Piombino, in via Mazzini: dal 15 maggio, sabato, domenica, festivi e lunedì 31 maggio in orario 10.00-12.00 e 17.00-18.30.

– Ufficio Turistico di Riotorto: dal 14 maggio, ogni venerdì dalle 10.00 alle 12.30.

– Ufficio Turistico di Baratti: dal 15 maggio, sabato, domenica, festivi e lunedì 31 maggio in orario 10.00-17.00.

– Ufficio Turistico di Suvereto: dal 15 maggio, il venerdì in orario 16.30-19.30 e sabato, domenica, festivi e 31 maggio in orario 10.30-12.30 / 17.00-19.30.

La carta di circolazione dell’automezzo dovrà essere presentata agli sportelli al momento dell’acquisto del pass in modo da dimostrare la residenza. Nel caso di automezzi intestati a società dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del legale rappresentante in cui venga specificato a chi il mezzo è dato in uso (dipendente, amministratore della società, ecc), che deve comunque essere residente in uno dei comuni sopraccitati.

I parcheggi a pagamento a Baratti e sulla costa est entreranno in funzione dal 1 giugno 2021, apertura posticipata anche quest’anno a causa delle restrizioni covid.

Per ulteriori informazioni: www.parchivaldicornia.it – tel.0565-226445.