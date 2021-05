Il podcast dell’11 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 11 maggio 2021" su Spreaker.

GROSSETO - Le news della Maremma anche in podcast. Direttamente dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, tutti i giorni le notizie della provincia di Grosseto, aggiornate in tempo reale, da ascoltare sempre e dovunque: da computer, tablet e smartphone. E da oggi ci trovare anche su Spotify.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma. Sempre. Qui trovate tutte le puntate: LINK

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, martedì 11 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari all'1,67% che corrisponde al 5,3% sulle prime diagnosi.

Dati confortanti che lasciano ben sperare perché era dal mese di febbraio che non si registrava un numero così bassi di nuovi positivi giornalieri. Bene anche il tasso dei nuovi positivi, uno dei più bassi da molte settimane. Se la tendenza di ieri e di oggi viene confermata anche domani anche per la prossima settimana la Toscana si vedrà garantita la zona gialla.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 14.

All'ospedale Misericordia sono ricoverate 39 persone, 28 nel parto di degenza Covid e undici in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 59.837 prime dosi e 28.297 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.508.575 dosi.

Pariamo di turismo e ambiente. La Maremma si conferma regina del mare più bello d'Italia: sono tre le bandiere blu che sventoleranno anche nel 2021 nelle nostre spiagge. I Comuni premiati sono quelli di Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto con le spiagge di Marina e Principina. Le bandiere blu sono assegnate dalla Fee, la Fondazione per l'educazione ambientale. Unico neo rispetto al passato l'esclusione di Monte Argentario.

Maremma in diretta. Stasera doppio appuntamento con la trasmissone di Carlo Sestini in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net: alle 19 puntata dedicata ai 60 anni del Latte Maremma; tra gli ospiti anche il presidente del consorzio dei produttori Fabrizio Tistarelli. Poi alle 21:15 puntata speciale dedicata alla Maremma dei Vip: tra gli ospiti i giornalisti Massimo Sandrelli, Paolo Mastracca e Claudio Bottinelli e il fotografo Enzo Russo.