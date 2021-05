Lavoro: il Comune assume due persone per gestire il centro giovani

PIOMBINO – Aperti i bandi per l’assunzione di due figure professionali che gestiranno il Centro Giovani: due istruttori direttivi, categoria D, uno con profilo professionale in ambito psicologico e l’altro in ambito formativo.

“Queste due figure – spiegano Sabrina Nigro, assessore al Personale, e Simona Cresci, assessore alle Politiche giovanili – saranno centrali nella nuova organizzazione del futuro Centro Giovani: la riprogettazione del Centro è importante, ora più che mai, per fornire ai nostri ragazzi un servizio da sempre strategico. Tra le altre cose abbiamo l’opportunità, tramite Sgs, di dare una piccola ma significativa risposta occupazionale tramite due assunzioni a tempo pieno e indeterminato, soprattutto in questo periodo in cui il mondo del lavoro soffre particolarmente le conseguenze della pandemia”.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata a mezzogiorno di venerdì 11 giugno.

Il bando e il modulo da compilare sono disponibili sul sito di Sgs a questo link: https://www.societagestionefarmacie.it/reclutamento-del-personale/

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata seguendo il Modello A) allegato al bando, e dovrà essere presentata esclusivamente tramite: raccomanda A/R, all’indirizzo S.G.S. srlu Via Ferruccio n. 4 – 57025 Piombino o tramite PEC all’indirizzo sgspiombino@toscanapec.it.

Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile rivolgersi alla Società S.G.S. dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30, Tel. 0565 63386, e-mail sgspiombino@toscanapec.it.