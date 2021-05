Giugno all’insegna della vela d’altura a Punta Ala: dal Trofeo Cetilar al Campionato Italiano

PUNTA ALA – Torna la grande vela d’altura nelle acque puntaline, con tre appuntamenti che promettono emozioni e grande spettacolo. In cartellone: il 30 maggio e 1 giugno 151 Miglia – Trofeo Cetilar, dal 4 al 6 giugno il Gavitello d’Argento YC Challenge Trophy Bruno Calandriello e dal 22 al 26 giugno il Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2021.

Nel mese di giugno il baricentro della vela d’altura italiana si sposta a Punta Ala con tre eccezionali eventi che ne rappresentano la maggiore espressione tecnica attuale. Tutte le imbarcazioni di punta convergeranno nel golfo per incrociare tra loro le vele migliori, a caccia dei diversi titoli in palio. Tutto è pronto, con grande attenzione alla sicurezza e al rispetto delle regole di comportamento atte a contrastare la grande emergenza pandemica.

Si inizia con una lussuosa prima: la 151 miglia – Trofeo Cetilar. In poltronissima fino al primo giugno assisteremo agli arrivi nelle acque antistanti la Marina di Punta Ala. Le 250 imbarcazioni iscritte chiuderanno proprio qui la regata dei record grazie alla grande potenza di fuoco organizzativa di Yacht Club Punta Ala, Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e Yacht Club Livorno e dello storico sponsor Cetilar. Tappa fondamentale del Campionato Italiano Offshore e del Trofeo Arcipelago Toscano la 151 Miglia è quella “lunga” a cui nessuno vuole rinunciare. www.151miglia.it.

Il fine settimana successivo si continua con il Gavitello d’Argento – YC Challenge Trophy Bruno Calandriello, la regata a squadre per club organizzata dallo Yacht Club Punta Ala. 2 barche per club con certificato ORC, una di gruppo 1 e una di gruppo 2. Un trofeo in cui il legame tra armatore, equipaggio e l’orgoglio di scendere in acqua con indosso i colori e la storia del proprio circolo sono fortissimi: fare squadra nella sfida, vivere il mare con passione e condividerne i valori. Il Circolo Canottieri Napoli sicuramente sarà presente per difendere la leadership conquistata lo scorso anno, e come sempre molti circoli si impegneranno per conquistare il prestigioso trofeo. www.ycpa.it. – ISCRIZIONI: https://www.agnetwork.it/gavitello2021/.

Per il gran finale (22/26 giugno) l’evento conclusivo: Campionato Italiano Assoluto d’Altura 2021, organizzato dallo Yacht Club Punta Ala su delega della Federazione Italiana Vela di concerto con l’U.V.A.I. In palio i Titoli di “Campione Italiano” delle Classi Regata e Crociera/Regata e diversi prestigiosi Trofei istituzionali. Saranno premiati anche i migliori armatori timonieri.

www.ycpa.it. – ISCRIZIONI: www.agnetwork.it/italianoassoluto2021.