Dal Rotary cinque borse di studio da 500 euro per gli studenti più meritevoli

COLLINE DEL FIORA – Il Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano, su impulso del suo presidente Francesco Rollo, ha istituito cinque borse di studio per gli studenti delle classi 5° dell’ISIS “Zuccarelli” di Sorano per l’anno scolastico 2020-2021.

L’iniziativa è finalizzata ad incentivare e premiare il merito e l’impegno degli studenti che frequentano le ultime classi del territorio e che saranno a breve i nuovi diplomati, valorizzando nel contempo l’attività didattica del corpo docente in questo anno scolastico così difficile per la pandemia da coronavirus.

E’ istituita una borsa di studio di euro 500 per ciascuno degli indirizzi di studio dell’ISIS “Zuccarelli”: Indirizzo Tecnico Economico (Pitigliano), Indirizzo Professionale Socio-sanitario (Pitigliano), Indirizzo Tecnico-Chimico (Manciano), Liceo Scientifico (Manciano), Liceo Linguistico (Sorano).

Ciascuna borsa di studio prevista per ogni indirizzo sarà assegnata allo studente della classe corrispondente, che otterrà il voto più alto all’Esame di Stato finale dell’anno scolastico 2020-2021. In caso di parità, sarà presa in considerazione la migliore media dei voti di ammissione all’Esame di Stato. In caso di ulteriore parità saranno prese in considerazione attestazioni di attività prestate presso Associazioni di volontariato, assistenziali o di rilevanza sociale.

Il Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano ha nominato una commissione giudicatrice, che provvederà ad assegnare le borse di studio. La commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, potrà assegnare ogni singola Borsa di studio a due o più alunni ex-aequo, se ne ricorreranno le condizioni.

L’organizzazione dell’iniziativa è stata affidata a Angelo Biondi, presidente della Commissione Cultura del Rotary Club di Pitigliano-Sorano-Manciano.

L’ISIS “Zuccarelli”, con il dirigente scolastico Enzo Sbrolli, ha accolto con favore la proposta del Rotary Club, ringraziando per l’attenzione riservata alla Scuola Superiore del territorio ed assicurando, per quanto di competenza, la collaborazione dei docenti e della Segreteria per la buona riuscita dell’iniziativa stessa.

La consegna delle Borse di studio avverrà in data da stabilire, dopo la conclusione degli esami di stato.