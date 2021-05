Coronavirus, un altro morto in Maremma. Meno casi con più tamponi: 10 nuovi positivi

GROSSETO - C'è un altro morto in Maremma per Coronavirus: si tratta di una donna di 70 anni, deceduta oggi all'Ospedale Misericordia di Grosseto.

Sono invece 10 i nuovi positivi al Coronavirus in Provincia di Grosseto registrati tra le 14 del 10 maggio e le 14 di oggi, 11 maggio (ieri 14). Dei 10 nuovi casi, sette sono nel Comune di Grosseto.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Maremma sono 706 (ieri 238). Sono 532 le persone positive in carico alla Asl (ieri 557). Oggi si contano 19 guarigioni.

All'Ospedale Misericordia di Grosseto sono ricoverate 39 persone (come ieri), 28 delle quali nel reparto di degenza Covid (come ieri) e 11 in terapia intensiva (come ieri).

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 81 Provincia di Arezzo 52 Provincia di Siena 19 Provincia di Grosseto 10 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 12 13 10 16 1 - Grosseto 3 2 1 0 3 1 Siena 5 8 5 1 - - Totale USL 17 23 16 17 4 1

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedì 4 maggio Mercoledì 5 maggio Giovedì 6 maggio Venerdì 7 maggio Sabato 8 maggio Domenica 9 maggio Lunedì 10maggio Martedì 11 maggio Arezzo 65 65 75 98 75 83 38 52 Siena 72 53 72 27 43 24 30 19 Grosseto 31 23 43 30 34 28 14 10 Totale Asl Tse 168 141 192 155 152 135 82 81

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 1 Grosseto 7 Manciano 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 79 TI San Donato Arezzo 13 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 11

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1218 Provincia di Siena 1126 Provincia di Grosseto 706

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 1375 Provincia di Siena 1057 Provincia di Grosseto 532

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1110 Provincia di Siena 931 Provincia di Grosseto 472

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 3926 Provincia di Siena 2262 Provincia di Grosseto 1447

Guariti Provincia di Arezzo 88 Provincia di Siena 63 Provincia di Grosseto 19