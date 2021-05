Confindustria spiega come controllare spese e consumi dell’energia elettrica in azienda

GROSSETO – Confindustria Toscana Sud organizza il webinar “L’energia elettrica in azienda – Come controllare spese e consumi” per illustrare come funziona il mercato elettrico per le aziende ma soprattutto per spiegare come leggere una bolletta.

“Avere padronanza della lettura di una fattura di energia elettrica è l’unico strumento utile per valutare sia la serietà che la convenienza di un fornitore rispetto ad un altro – dice Andrea Fabianelli, presidente del Consorzio Energia Toscana Sud – il webinar sarà anche l’occasione per fornire un aggiornamento sull’andamento del mercato elettrico, attualmente in forte rialzo rispetto al 2020 e che comporterebbe ad oggi un incremento di circa 15 euro per ogni MWh”.

“Soprattutto in questi frangenti di instabilità del mercato, il valore aggiunto di aderire ad un consorzio consente alle aziende di sfruttare al meglio i benefici di un mercato libero, anche se tanto libero non è visto che illustreremo che il prezzo dell’energia incide meno del 50% in bolletta – continua Fabianelli – come presidente del Consorzio Energia Toscana Sud fa piacere constatare come la continuità delle consorziate significhi soddisfazione dell’operato e dei servizi che esso offre. Tra piccole e grandi aziende, si tratta ad oggi di circa 140 aziende per un consumo complessivo di circa 70 GWh. Auspichiamo che eventi di approfondimento come il webinar di domani consentano alle aziende non ancora consorziate di comprendere il nostro operato e di unirsi al gruppo, al fine di incrementarne sempre più la capacità di acquisto e, al contempo, al fine di poter garantire loro dei prezzi competitivi nel mercato”.

L’evento, riservato alle aziende associate, si terrà mercoledì 12 maggio alle ore 11. Dopo l’apertura del presidente della Sezione Traporti e Utilities di Confindustria Toscana Sud Emiliano Maratea e l’introduzione del presidente del Consorzio Energia Toscana Sud Andrea Fabianelli, interverranno Carolina Gattuso (Area Ambiente Energia Sicurezza di Confindustria Toscana Sud), che parlerà dei soggetti coinvolti (azienda, consorzio, fornitore e distributore locale) e di come contenere la spesa dell’energia elettrica in azienda. A seguire Simona Terziani (Consorzio Energia Toscana Sud) che spiegherà come funziona il mercato elettrico, come si legge una bolletta dell’energia elettrica e le possibili agevolazioni.