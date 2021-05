Circolo Pattinatori, Final Four tutta toscana alla pista di via Mercurio. Il programma

GROSSETO – L’ufficio gare della Fisr ha diramato il calendario della Final Four di serie B che si disputerà sabato e domenica al centro sportivo di via Mercurio, organizzato dal Circolo Pattinatori Grosseto.

Al girone che promuoverà una squadra nella serie A2 2021-2022 parteciperanno Alice Grosseto (vincitrice girone F), Estra Prato (vincitrice girone E), RRD Grosseto (seconda classificata girone F) e Viareggio Hockey (seconda classificata girone E). Un raggruppamento, dunque, tutto toscano, dopo la rinuncia delle tre formazioni (Giovinazzo, Roller Salerno e Hp Materna) del girone G. L’altra promossa uscirà dal concentramento in programma a Correggio. Le due vincenti disputeranno la finale per il titolo di campione d’Italia di serie B.

Per il Centro sportivo di via Mercurio è il primo grande appuntamento dal momento dell’assegnazione al Circolo Pattinatori 1951. Il presidente Osti e i suoi collaboratori faranno di tutto per trasformare l’evento in una grande festa dell’hockey pista. Per la società ospitante è invece un’occasione per presentarsi il prossimo anno al via dei due massimi campionati, la serie A1 e la serie A2.

Alcune partite della Final Four saranno riprese da una troupe di Grosseto Sport Tv, con le riprese di Beatrice Uvelli e il commento di Giuseppe Licciardi.

Il programma:

Sabato 15 maggio

ore 18 RRD Grosseto-Viareggio

ore 21 Alice Grosseto-Estra Prato

Domenica 16 maggio

ore 9 Estra Prato-RRD Grosseto

ore 11,30 Viareggio-Alice Grosseto

ore 17 Estra Prato-Viareggio

Ore 19,30 Alice Grosseto-RRD Grosseto