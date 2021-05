Seconda categoria, esordio vincente per il Circolo Bocciofilo. Tutti i risultati regionali

GROSSETO – Anche un po’ di Maremma nel Campionato di Promozione della specialità Raffa del C.R. Federbocce Toscana, che ha preso il via lo scorso weekend. Diverse squadre hanno già fatto il loro esordio in Prima e Seconda Categoria, mentre la Terza inizierà il prossimo fine settimana.

In Prima Categoria parte forte la Pieve a Nievole che batte la Garfagnana 6-2. Al primo turno i pievarini prevalgono nella terna 8-2, 8-3 con Forese-Pacella-Lucia su Ferrari-Mazzoni-Conti, mentre l’individuale è appannaggio del garfagnino Tesi che vince 8-1, 8-3 su Conforti. E’ nelle coppie che Forese-Lucia in corsia 2 e Cellerini-Conforti in corsia 3 non lasciano scampo agli avversari, vincendo anche rotondamente alcuni parziali. Sull’altro campo del Girone 1 è ottima la prima per San Vincenzo che ha la meglio su Montecatini per 5-3. Dopo un primo turno equilibrato, chiuso sul 2-2, è la coppia Pellegrini-Buti a fare la differenza vincendo entrambe le prove di coppia 8-3, 8-5 su Matalucci-Poggi. Dall’altra parte il grande regge il grande equilibrio con l’8-6, 7-8 tra Galati-Macelloni e Monaco-Balboni Le prime gare del Girone 2 invece saranno il prossomo weekend.

In Seconda Categoria nel Girone 1 la Sestese si fa fermare sul 2-2 all’intervallo da Prato Bocce, ma poi è implacabile nelle prove di coppia e vince 6-2. Per Prato è ottima la prova di Bonaccini, che si impone 8-4, 8-0 su Pancari, mentre nella terna Lumini-Masini-Nesti hanno la meglio su Rosi-Vaiani-Persiani. Le coppie sono tutte appannaggio della Sestese, vincente sia nella prima corsia con Masini-Lumini (8-7, 8-5), che nella seconda con Baldi-Nesti (8-2, 8-5).

Identico l’andamento nella partita del Girone 2 a Grosseto, dove il Grossetano nella terna con Radicchi-Sabatini-Sgaragli vince 8-3, 8-1 su Reali-Mazzi-Foggi, mentre l’individuale è vinto dall’Affrico con Gazzaniga (8-1, 8-0). Dopo essere andati al riposo sul 2-2, nelle coppie Conforti e Radicchi prevalgono 8-6, 8-3, mentre Maggio e Sabatini hanno la meglio su Reali-Gazzaniga 8-5, 8-4. Nel “posticipo” domenicale il DLF Chiusi si impone 5-3 su Bocce Arezzo. Sono proprio gli aretini a partire meglio vincendo la terna 8-1 con Sandroni-Formelli-Cortesi, ma nel secondo set Chiusi rimedia con l’8-3 messo a segno da Berta-Cherubini-Ricci. Nell’individuale il doppio 8-5 di Meoni su Donati porta Chiusi avanti 3-1 all’intervallo. Le distanze vengono mantenute dopo il primo set di coppia che vede da un lato l’8-7 dei chiusini Marchi-Macchiaiolo su Formelli-Cardinali, dall’altro gli aretini Sandroni-Donati vincere 8-5 su Meoni-Cherubini. Nel secondo set le parti si invertono e sono Formelli-Tonietti per Arezzo e Meoni-Ricci per Chiusi a vincere, facendo segnare un punteggio finale di 5-3.

Prima Categoria

Girone 1 – Giornata 1 8 maggio 2021

San Vincenzo-Montecatini 5-3

Pieve a Nievole-Garfagnana 6-2

Classifica

San Vincenzo 3 (1)

Pieve a Nievole 3 (1)

Montecatini 0 (1)

Garfagnana 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 22 maggio 2021

Montecatini-Pieve a Nievole

Garfagnana-San Vincenzo

Girone 2

Nessuna gara in programma

Classifica

Biturgia 0

Cortona Bocce 0

C.B. Grossetano 0

Scandiccese 0

Prossimo turno – Giornata 1 15 maggio 2021

Scandiccese-C.B. Grossetano

Biturgia-Cortona Bocce

Seconda Categoria

Girone 1 – Giornata 1 8-9 maggio 2021

Sestese-Prato Bocce 6-2

Migliarina-Scandicci RINVIATA

Classifica

Sestese 3 (1)

Migliarina 0 (0)

Prato Bocce 0 (1)

Scandiccese 0 (0)

Prossimo turno – Giornata 2 15 maggio 2021

Prato-Migliarina

Girone 2 – Giornata 1 8-9 maggio 2021

C.B. Grossetano-Affrico 6-2

DLF Chiusi-Bocce Arezzo 5-3

Classifica

DLF Chiusi 3 (1)

C.B. Grossetano 3 (1)

Affrico 0 (1)

Bocce Arezzo 0 (1)

Prossimo turno – Giornata 2 15 maggio 2021

Affrico-DLF Chiusi

Terza Categoria

Girone 1

Nessuna gara in programma

Classifica

C.B. Grossetano 0

La California 0

Scandiccese 0

Prossimo turno – Giornata 1 15 maggio 2021

C.B. Grossetano-La California