Mare d’eccellenza: per il 22esimo anno consecutivo Follonica è Bandiera blu

FOLLONICA – Per il 22esimo anno consecutivo Follonica ha ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato a livello nazionale a quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti. Le Bandiere Blu 2021 sono state assegnate questa mattina dalla Foundation for Environmental (Fee) ai Comuni rivieraschi e agli approdi turistici.

Sono alla base della selezione la qualità delle acque di balneazione la depurazione delle acque reflue, le raccolte differenziate, l’arredo urbano, le iniziative, l’educazione ambientale e le attività di pesca professionale.

«Dopo 22 anni – afferma il sindaco Andrea Benini –. Follonica ancora una volta può fregiarsi della Bandiera Blu per la qualità del suo mare. Una conferma della quale andiamo molto fieri, visto che siamo tra i Comuni che da più anni possono vantare questo importante riconoscimento. Il nostro impegno è fatto di collaborazione e buone pratiche per un turismo sempre più sostenibile. Follonica, anche in tempi di pandemia, è una località che è stata scelta da molti turisti che passano qui le proprie vacanze, siamo felicissimi di continuare ad essere un punto di riferimento anche in un periodo difficile come questo».

Quello ottenuto oggi da Follonica è un riconoscimento di tutta la città, nato dalla collaborazione fra associazioni, imprenditori, Amministrazione Comunale e cittadini. «Ottenere questo riconoscimento – conclude il sindaco Andrea Benini – è importante per tutti, cittadini e Amministrazione, perché è solo grazie alle buone pratiche portate avanti da tutti che Follonica riceve ogni anno la conferma della qualità del suo mare».