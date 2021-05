Il raro Ibis eremita torna in città: dopo un anno una coppia avvistata a Grosseto

GROSSETO – Due Ibis eremita sono arrivati in città, e stanno tranquillamente cercando piccoli insetti nel prato di fronte al centro commerciale Aurelia Antica. L’avvistamento è stato fatto da un nostro lettore, Alberto Bertinelli, che ha anche girato un video dei due rari animali commentando la “scoperta”.

Il primo è arrivato oltre un’ora fa, poi dopo un quarto d’ora è atterrato anche il secondo. I due uccelli si sono messi a frugare tra l’erba con il becco. Tranquilli.

Non è la prima volta che un ibis eremita arriva in città: l’11 maggio 2020, un anno fa esatto, una coppia era stata avvistata e fotografata al parco di via Giotto, sempre a Grosseto, come potete leggere nell’articolo sotto.