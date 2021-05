Le giovani del Cus Albinia sugli scudi ai regionali, tris di bronzi e tanta grinta

ALBINIA – Continua il Trend positivo per il CUS Albinia in gara nei due weekend scorsi ai campionati regionali. Per i piccoli azzurri obbligatori e libero hanno gareggiato Sofia Brandi e Margherita Bini. Sofia esegue ottimamente gli esercizi obbligatori e sale sul terzo gradino del podio mentre nel libero, dopo un piccolo infortunio nel prova pista, è riuscita comunque a fare una buona prestazione chiudendo quindicesima. Margherita, ferma con gli allenamenti da 15 giorni per uno stop forzato, negli obbligatori ha commesso qualche piccolo errore ed è arrivata nona, riscattandosi nel libero con grinta e tenacia per un bronzo da applausi.

Per la disciplina obbligatori Gaia Landini negli azzurri debuttanti UISP ha eseguito degli ottimi esercizi salendo anche lei sul terzo gradino del podio; nona posizione per Vittoria Manciati nella categoria allievi Uisp mentre nel libero in categoria F2 ha conquistato un buon 28° posto attestandosi a metà classifica. Grande soddisfazione per la società maremmana e per le insegnanti.