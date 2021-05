Il podcast del 10 maggio – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 10 maggio 2021" su Spreaker.

Ecco le news della provincia di Grosseto di oggi, lunedì 10 maggio 2021

In apertura gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 481 su 10.508 test di cui 8.690 tamponi molecolari e 1.818 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari al 4,58% che corrisponde all'11,6% sulle prime diagnosi.

E oggi inizia la terza settimana consecutiva con la Toscana in zona gialla.

Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 28.

All'ospedale Misericordia sono ricoverate 40 persone 28 delle quali nel reparto di degenza Covid e 12 in terapia intensiva.

Sul fronte dei vaccini in Maremma sono state somministrate 58.559 prime dosi e 27.676 richiami. In totale in Toscana dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.479.470 dosi.

Lo sport. Ieri impresa del Grosseto calcio in trasferta strapazza il Lecco e vince 4 a 1 la prima sfida playoff verso il sogno della serie B. Adesso il Grifone affronterà l'Albinoleffe a Bergamo nel prossimo turno che porterà alla fase finale della corsa per serie cadetta.

Maremma in diretta. Stasera alle 19 torna l'appuntamento con la trasmissione di Carlo Sestini, in diretta sulla pagina Facebook de IlGiunco.net, una nuova puntata dedicata alla nostra terra.