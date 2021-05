I Pattinatori Maremmani da applausi ai campionati su pista: seconda società della Toscana

MARINA DI GROSSETO – Ancora successi per i Pattinatori Maremmani di Marina di Grosseto della presidentessa Sandroni, che si confermano anche su pista la seconda società della Toscana. Ai campionati regionali a Piombino gli atleti maremmani hanno confermato le loro performance come lo scorso weekend su strada.

Si confermano campioni regionali nella categorie giovanili Chiara Baricci nei Giovanissimi e Giulia Baricci negli Esordienti; ai piedi del podio è quarta Agata Bianchini, sesta Alessia Baricci, decima una spettacolare Agnese Ferrari; settimo posto per Alessandro Borracelli ed Enrico Vignali, mentre Giacomo Zinali chiude ottavo.

Passando ai grandi, nella categoria Allievi, arriva il titolo di campione regionale per Matteo Nencioni e un bel bronzo per Alessandro Mema.

Nella categoria Juniores, titolo regionale per Riccardo Trillocco nella gara di velocità e per Mattia Fioretti nella gara di fondo. Un argento e un bronzo per Alessandro Carnevali e ai piedi del podio Mirco Puccinelli, che insieme ai seniores Michael Fioretti e Omero Tafi hanno conquistato l’argento nella staffetta a squadre.

Nella massima categoria si conferma il miglioramento dopo due anni di stop dell’atleta Omero Tafi che conquista un argento nella velocità; quinto piazzamento per Michael Fioretti.

Tutti gli atleti si sono qualificati ai campionati italiani, sia su pista che su strada, che si svolgeranno a metà giugno a Riccione che sarà sede dei primi Italian Roller Game dove tutte le discipline della Fisr saranno impegnate.