Corsi Croce rossa al via: saranno online. Come partecipare

MAGLIANO IN TOSCANA – “A partire dal prossimo 24 maggio la Croce rossa italiana organizza un corso per volontari. Le lezioni si terranno tutte online, e andranno avanti circa un mese, per terminare il 20 giugno”. Ad annunciarlo la delegata della Cri di Magliano in Toscana, Mirella Pastorelli.

“Nel frattempo – dice Pastorelli – il 20 maggio inizierà anche il corso BLSD laico (corso di rianimatore cardio polmonare), con una lezione online e tre ore in presenza. Durante il corso verranno impartite lezioni mirate per l’utilizzo del defibrillatore”.

“A breve – conclude –, verrà attivato presso la nostra sede di Magliano anche il Corso di disostruzione”.

Chi fosse interessato a frequentare qualsiasi dei corsi organizzati dalla Cri può recarsi presso la sede della delegazione di Magliano e lasciare il proprio nome, cognome e numero di telefono ai volontari.