Alghe in Laguna e bagni pubblici, Rpa: «Brutta immagine per i turisti»

ORBETELLO – Ripulire la Laguna e pensare a dotare il centro di bagni pubblici. Sono le richieste che la sezione di Orbetello del Raggruppamento politico autonomo (Rpa) fa al sindaco Andrea Casamenti.

«Nei giorni di sabato e domenica scorsi Orbetello e le frazioni sono stati meta di numerosissimi turisti. Molti di questi turisti, nel fotografare le nostre bellezze ed in particolare la nostra Laguna, chiedevano cosa fosse quella “roba” giallastra galleggiante. Alla risposta che si trattava di alghe, molti facevano smorfie con la bocca in un moto di incredulità» a raccontare quanto avvenuto il coordinatore della sezione orbetellana Sergio Cipriani.

Cipriani si rivolge al sindaco: «L’immagine è molto negativa e sarebbe oltremodo utile farle quindi rimuovere, onde evitare commenti ed illazioni negative. Altro grosso problema è quello riferito ai bagni pubblici: in Orbetello centro storico non ve ne sono funzionanti. Altro problema per i turisti».

Da qui la richiesta di «ripulire la Laguna ridandole l’estetica che merita e di dotare il centro storico di Orbetello, ma anche delle frazioni laddove mancante, di un adeguato numero di bagni pubblici. Non è possibile far carico agli esercenti dell’onere di sostituire i bagni per gli ovvi motivi che tutti possono comprendere, in quella che si preannuncia come un’ottima stagione turistica, molto necessaria all’economia del nostro territorio. Non esiste località ove nel centro abitato non vi siano adeguati bagni pubblici e in Orbetello in particolare basta attivare quelli che in altri tempi “meno moderni” erano attivi ed efficienti». Orbetello, che ha una storia molto importante, non può passare come un paese di incivili.»