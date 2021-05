Sindaco e assessore coprono le scritte sulla Fonderia 1 insieme ai ragazzi

FOLLONICA – Il sindaco di Follonica Andrea Benini e l’assessore Mirjam Giorgieri hanno condiviso l’iniziativa organizzata dai ragazzi di Break the Distance e questa mattina hanno coperto le scritte che erano state fatte sulla facciata della Fonderia 1.

“Questa mattina insieme all’assessore Mirjam Giorgieri abbiamo aiutato i ragazzi di Break the Distance a ripulire la facciata della Fonderia 1 da alcune scritte – commenta il sindaco Andrea Benini – Sono stati prorpio i ragazzi a proporre questa iniziativa che si lega al progetto sui Beni Comuni che abbiamo recentemente approvato in Consiglio Comunale. Follonica è delle persone come loro, che vedono i problemi e cercano di risolverli. Così, senza tanti fronzoli, parole come ‘cura’ e ‘responsabilità’ diventano gesti concreti”

Quello dei Beni Comuni è un regolamento che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Follonica.

Il Regolamento si compone di 22 articoli con i quali viene regolata questa nuova forma di collaborazione che può essere avviata sia su iniziativa privata che su sollecitazione dell’Amministrazione stessa, dando di fatto attuazione agli articoli costituzionali in materia di sussidiarietà.