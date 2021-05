Primo successo stagionale per il Bocciofilo Orbetello, battuto il Castel di Lama

ORBETELLO – Primo successo stagionale per il Circolo Bocciofilo Orbetello del presidente Fommei, che torna in campo dopo tre settimane e tra le mura amiche prevale sugli ascolani de La Sportiva Castel di Lama.

Nella prova di terna Favia-Besusso-Puccini (sostituito poi da Pascale) tengono nel primo set perdendo 8-5, mentre nel secondo cedono 8-3 a Cinaglia-Lelii-Gagliardi. Nell’individuale però Tonnicchi fa suo il primo set di misura 8-7 su Bacchetti, dominando poi il secondo 8-0. Si va al riposo sul 2-2. Il C.T. Mauro Gennari schiera le coppie Favia-Besusso e Tonnicchi-Pascale. Il primo set vede vincenti i primi 8-5 e nettamente perdenti 8-2 i secondi, portando il risultato sul 3-3.

Nel secondo però c’è il grande riscatto di Tonnicchi e Pascale, che battono 8-3 Bacchetti e Ciotti, mentre sull’altra corsia Favia e Besusso si ripetono su Cinaglia-Lelii, rimontando da 6-7 a 8-7 regalando il primo sorriso stagionale a Orbetello, che batte quindi Castel di Lama 5-3. La prossima sfida in casa di un’Acquasparta al momento in difficoltà sarà fondamentale per alimentare le speranze di salvezza; intanto comunque l’ultimo posto è abbandonato e si inizia a vedere la luce.

I risultati della decima giornata:

Bocciofila Gialletti-Firenze Moda Acquasparta 6-2

Briganti Mangimi Cortona-Sant’Angelo Montegrillo 2-6

Circolo Bocciofilo Orbetello-La Sportiva Castel di Lama 5-2

Civitanovese-Sant’Erminio Umbrò 7-1

La classifica (tra parentesi le gare disputate):

Sant’Angelo Montegrillo 23 (10)

Civitanovese 22 (10)

Bocciofila Gialletti 19 (10)

Firenze Moda Acquasparta 17 (10)

La Sportiva Castel di Lama 12 (10)

Briganti Mangimi Cortona 9 (9)

C.B. Orbetello 6 (9)

Sant’Erminio Umbrò 4 (10)

Il prossimo turno (15 maggio 2021):

Sant’Erminio Umbrò-Bocciofila Gialletti

Civitanovese-Briganti Mangimi Cortona

Firenze Moda Acquasparta-Circolo Bocciofilo Orbetello

Sant’Angelo Montegrillo-La Sportiva Castel di Lama