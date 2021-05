Lorella Ronconi chiede alla Asl una bilancia per le persone in carrozzella

GROSSETO – «All’ospedale Misericordia, così come in molti studi medici e farmacie, non c’è una bilancia che consenta alle persone in carrozzella di controllare il proprio peso». A sollevare il problema Lorella Ronconi che ha inviato una lettera alla Asl.

«Sapete tutti che il diabete, le disfunzioni tiroidee e i problemi legati al controllo del peso come l’obesità sono patologie della vita invalidanti e, molto spesso, si aggiungono ad un quadro clinico già caratterizzato dai problemi legati all’invalidità – prosegue Ronconi -. Ma la platea è ancora più ampia: pensiamo alle persone che hanno poco equilibrio, a chi sta facendo un percorso riabilitativo e a chi ha piccoli disagi motori momentanei. Una bilancia pesapersone per carrozzina che può essere spostata da un reparto all’altro in base alle esigenze non è un grande sforzo, costa meno di un letto e renderebbe più leggero il lavoro dei medici e del personale coinvolto nella pesatura oltre a far sentire tutti i disabili sotto lo stesso tetto dell’art. 3 della nostra Costituzione che non smette mai di ricordarci che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”».

«Una bilancia pesapersone piatta con scivolo per potervi salire con una carrozzella o una pesapersone a forma di sedia con le ruote e/o con corrimano sono articoli presenti in tutti i cataloghi di ausili medicali – prosegue Ronconi che dice di parlare a nome di #solounminuto -. Se possiamo permetterci, acquistarne una sarebbe anche una buona operazione di immagine oltre che un servizio per un’ampia platea di persone. Molto meglio e più affidabile che essere pesati “a occhio”. Vi possiamo assicurare che è davvero sconcertante per molte persone disabili portare a pesare il proprio cane dal veterinario e non saper dove andare a pesare sé stessi».

«Chiediamo che il nostro territorio, ospedale, distretti, studi medici, farmacie e medici stessi provvedano a dotarsi di questo strumento per dare un servizio importante alla salute delle persone che non riescono a stare in piedi o stabili su una comune bilancia pesapersone».