L’almanacco del Giunco: il 9 maggio gli omicidi di Aldo Moro e Peppino Impastato

GROSSETO – Domenica 9 maggio, sant'Isaia, Festa dell'Europa. Accadeva oggi:

328 – Atanasio viene eletto vescovo di Alessandria d’Egitto.

1087 – Traslazione delle reliquie di Nicola di Mira a Bari.

1092 – Viene consacrata la cattedrale di Lincoln.

1429 – Giovanna d’Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano assediando Orléans.

1502 – Cristoforo Colombo lascia la Spagna per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo.

1671 – Thomas Blood, travestito da ecclesiastico, tenta di rubare la Corona d’Inghilterra dalla Torre di Londra. Pare venga catturato immediatamente perché troppo ubriaco per correre con il bottino. Verrà in seguito condannato a morte e quindi misteriosamente perdonato e inviato in esilio da re Carlo II.

1848 – Finisce la battaglia di Cornuda tra le truppe pontificie e quelle austriache. Fu la prima battaglia in nome dell’Italia, conclusa con la carica di cavalleria e l’intero sacrificio dei Dragoni pontifici.

1849 – Battaglia di Palestrina: le truppe della Repubblica Romana comandate da Giuseppe Garibaldi sconfiggono l’esercito borbonico, in marcia per assediare Roma.

1887 – Il Buffalo Bill’s Wild West Show debutta a Londra.

1901 – L’Australia apre il suo primo Parlamento a Melbourne.

1915 – Prima guerra mondiale: Seconda battaglia dell’Artois – combattimenti tra le forze tedesche e quelle francesi.

1915 – 320 parlamentari italiani lasciano il loro biglietto da visita nell’abitazione di Giovanni Giolitti per sostenere la sua linea politica neutralista nei confronti della guerra.

1917 – Si conclude la fallimentare Offensiva Nivelle.

1918 – La Royal Navy effettua il Secondo raid di Ostenda.

1921 – A Roma viene rappresentato per la prima volta il dramma Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello.

1926 – L’Ammiraglio Richard E. Byrd e Floyd Bennett sostengono di aver volato sopra il Polo Nord (la successiva scoperta di un diario sembra indicare che questo non sia avvenuto).

1927 – Il Parlamento australiano si riunisce per la prima volta a Canberra.

1936 – L’Italia annette formalmente l’Etiopia dopo averne presa la capitale il 5 maggio, Vittorio Emanuele III viene proclamato imperatore d’Etiopia.

1939 – Hitler e Mussolini s’incontrano a Firenze.

1941 – Seconda guerra mondiale: il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy. A bordo viene trovato l’ultima versione della macchina crittografica Enigma, che i crittografi alleati utilizzeranno per decifrare i messaggi in codice tedeschi.

1945

– Fine de facto della Seconda guerra mondiale in Europa: primo giorno dopo la sottoscrizione della resa tedesca;

– Hermann Göring viene catturato dall’Esercito statunitense;

– La Norvegia arresta Vidkun Quisling;

– L’Unione Sovietica celebra il Giorno della Vittoria.

1946 – Re Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II.

1949 – Ranieri III di Monaco diventa principe di Monaco.

1950 – Robert Schuman presenta la Dichiarazione Schuman, ideata da Jean Monnet che porterà al Trattato Ceca. Questa dichiarazione segna l’inizio del processo d’integrazione europea, per cui il 9 maggio viene festeggiato ufficialmente dal 1985 come Giornata dell’Europa.

1955 – Guerra Fredda: La Germania Ovest entra nella Nato.

1956 – Prima ascensione del Monte Manaslu, l’ottava vetta più alta del mondo.

1960 – La Food and Drug Administration approva la vendita della pillola anticoncezionale negli Stati Uniti.

1967 – René Gerónimo Favaloro esegue il primo bypass aorto-coronarico della storia.

1974 – Il comitato giudiziario della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, apre le audizioni pubbliche e formali per l’impeachment del presidente Richard M. Nixon.

1976 – Carcere di Stammheim (Germania Ovest) – Viene rinvenuta impiccata nella sua cella Ulrike Meinhof.

1978

– Roma – Viene ritrovato il cadavere di Aldo Moro;

– Cinisi – Viene ritrovato il cadavere di Peppino Impastato.

1987 – Un Ilyushin 62M polacco si schianta dopo il decollo a Varsavia, facendo 183 vittime.

1997 – Un proiettile colpisce una studentessa, Marta Russo, all’interno dell’Università La Sapienza.

2002 – A Kaspiysk, Russia, una bomba radiocomandata esplode durante una parata uccidendo 43 persone e ferendone almeno 130.

2005 – È avviata la campagna globale di Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele.

2008 – Yahoo! acquisisce AltaVista.

2012 – Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d’America a dirsi favorevole a questo tipo di unione.

