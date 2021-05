Ester e Ilaria della Polisportiva Barbanella Uno a testa alta ai regionali

GROSSETO – Progressi e buone prestazioni per altre due giovani della Polisportiva Barbanella Uno. A San Rocco a Pilli, al Campionato Regionale Fisr della Categoria Divisione Nazionale A, nella specialità libero Ester Lazzari, seguita dalle allenatrici Francesca Paolillo, Sara Gemignani e Giulia Fornai, è scesa in pista confrontandosi con ben 51 atlete provenienti da tutta la regione: per lei un buon piazzamento con la conquista dell’ottavo posto in classifica. Un po’ di rammarico per qualche errore che non le ha permesso di centrare l’obiettivo podio. Le congratulazioni arrivano dallo staff dirigenziale per Ester e per le allenatrici per il lavoro svolto fino ad oggi.

A Follonica al campionato regionale Uisp della categoria Allievi giovani specialità obbligatori, per la società grossetana ha gareggiato Ilaria Micci che pur con qualche imperfezione nelle due esecuzioni riesce a conquistare un buon sesto posto in classifica. La dirigenza si congratula con Ilaria e con le allenatrici Francesca Paolillo, Giulia Fornai e Sara Gemignani (nella foto assieme alla giovane atleta) per il risultato ottenuto e di preparare con impegno e determinazione il prossimo appuntamento per disputare i campionati nazionali.