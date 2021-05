Coronavirus, in Italia 8.292 casi e 139 morti. In calo la pressione sugli ospedali

GROSSETO – In Italia domenica 9 maggio ci sono 8.292 i nuovi casi di Coronavirus, in calo rispetto ai 10.176 di ieri. Attualmente i positivi sono 383.854 (-6.266), 366.242 le persone in isolamento domiciliare. I casi diventano 4.111.210.

I tamponi sono stati 226.006 tamponi effettuati, in calo anche quelli, tanto che il tasso di incidenza in Italia è in leggera risalita al 3,7%: ieri il dato era del 3%

Nelle ultime 24 ore 139 i decessi (ieri 244), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 122.833. I dimessi/guariti sono 3.604.523.

I ricoverati in ospedale con sintomi sono 15.420, di cui 2.192 in terapia intensiva. Prosegue il calo dei ricoveri in ospedale:- 19 i pazienti in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale di 2.e -379 nei letti ordinari per un dato complessivo di 15.420.