Coronavirus, 28 nuovi casi in Maremma: 16 sono a Grosseto. Due persone in più ricoverate in ospedale

GROSSETO – Ci sono 28 nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto. Tra le 14 dell’8 maggio e le 14 del 9 maggio sono stati effettuati 447 tamponi.

Due persone in più ricoverate al Misericordia, diventano 28, sempre 12 le persone in terapia intensiva. Quanto ai contagi, 16 sono a Grosseto; negli altri comuni colpiti non ci sono più di due nuove positività. Le persone positive in carico sono 580. Si registrano 11 guarigioni e nessun decesso.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 139 Provincia di Arezzo 83 Provincia di Siena 24 Provincia di Grosseto 28 Extra USL 4

Nuovi casi positivi per classi d’età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 14 14 25 19 7 4 Grosseto 6 1 6 9 2 4 Siena 5 6 4 5 2 2 Totale Asl 25 21 35 33 11 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Domenica 2 maggio Lunedì 3 maggio Martedì 4 maggio Mercoledì 5 maggio Giovedì 6 maggio Venerdì 7 maggio Sabato 8 maggio Domenica 9 maggio Arezzo 113 44 65 65 75 98 75 83 Siena 37 25 72 53 72 27 43 24 Grosseto 26 14 31 23 43 30 34 28 Totale Asl Tse 176 83 168 141 192 155 152 135

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 2 Gavorrano 1 Grosseto 16 Magliano In Toscana 1 Manciano 2 Monte Argentario 1 Montieri 1 Orbetello 1 Roccastrada 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 74 TI San Donato Arezzo 16 Degenza Covid Misericordia Grosseto 28 TI Misericordia Grosseto 12

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 896 Provincia di Siena 672 Provincia di Grosseto 447