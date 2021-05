Colpo di mercato per il Bbc Grosseto, ingaggiato un lanciatore venezuelano

GROSSETO – Il Bbc Grosseto completa il monte di lancio per la stagione 2021 con un lanciatore venezuelano. Il direttore sportivo Filippo Olivelli ha annunciato l’ingaggio di Thony Amoroso, 23 anni, con una carriera trascorsa nei Nationals Washington in Dominican summer league dal 2017; nel 2019 ha disputato anche sette partite con gli Harrisburg Senators in doppio A. Complessivamente da disputato 38 partite nelle Minors E’ reduce da una stagione nella lega venezuelana con i Bravos de Margarita.

“Amoroso – spiega Olivelli – sta ultimando il visto e si spera per il 20 maggio di metterlo sull’aereo e utilizzarlo per l’esordio di sabato 22 maggio contro i Lancers di Lastra a Signa. L’obiettivo per questo campionato di serie A è di onorare il nome che portiamo. In inverno abbiamo costruito una squadra per vincere l’A2 e grazie alla Fibs ci siamo ritrovati in serie A. Per quest’anno ci basterà conquistare la salvezza e ben figurare contro il San Marino, di fare quattro partite dignitose contro i vicecampioni d’Italia, in modo da rilanciare in città il Bbc».

Amoroso darà una mano sul monte straniero al confermato Kevin Sosa e ad Angel Marquez.