Tre giovani della Gea in prestito al Costone Siena, giocheranno nei campionati Under 18 e 16

GROSSETO – Due giovani talenti della Gea Basketball Grosseto, Nicolas Battaglini e Lorenzo Scurti, indosseranno la maglia del Costone Siena nel campionato Under 18 che prende il via lunedì prossimo. Si rinnova così la collaborazione tra la società del presidente David Furi, che ha firmato il prestito con Andrea Naldini, e quella senese.

“Siamo aperti a qualsiasi tipo collaborazione – commenta David Furi – considerando che in questa difficile stagione abbiamo di allenarci e basta, senza partecipare a campionati federali. Con il Costone in passato abbiamo avuto dei rapporti di collaborazione con la la società femminile, che ha portato in Maremma giocatrici che ci hanno dato una mano in serie C. Tra l’altro nei giorni scorsi ho firmato il prestito fino a fine stagione per Sofia Tanganelli che disputerà il torneo Under 16 con le senesi”.

Battaglini e Scurti, che torneranno a disposizione della Gea con l’inizio della nuova stagione, si stanno già allenamento con il coach David Fattorini e lunedì sera alle 20,30 debutteranno al PalaVivaldi contro la Maginot Siena. Il girone comprende anche Monteroni e Poggibonsi. Le quattro squadra si affronteranno con gare di andata e ritorno. Le prime due si qualificheranno per la seconda fase.

“La Gea – sottolinea il presidente David Furi – proseguirà gli allenamenti fino ai primi dieci giorni di giugno. Le varie squadre stanno lavorando in palestra con Pablo Crudeli e Luca Faragli, per quanto riguarda le femmine, ma stanno effettuato esercizi di rafforzamento fisico con il nostro preparatore atletico Stefano Teglielli. La speranza è che la situazione epidemiologia possa migliorare e che nel mese di agosto si possa cominciare a pensare con maggiore tranquillità alla prossima stagione agonistica”.