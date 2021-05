Ritorno in campo per il Follonica Gavorrano contro la peggio piazzata Flaminia

BAGNO DI GAVORRANO – Undicesima gara del girone di ritorno per il Follonica Gavorrano, che tornerà in campo dopo tre settimane di stop contro il Flaminia. Impegno alla portata dei biancorossoblù contro una rivale peggio classificata, con un gol in attivo in meno di loro ma anche con una difesa più vulnerabile. Obbligo di risultato utile per il team di mister Cacitti, che ha come ultima prestazione il pareggio in rimonta contro la Sinalunghese.

Arbitrerà Di Renzo di Bolzano assieme a Giaretta di Bassano del Grappa e Storgato di Castelfranco Veneto. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 16 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 28esima giornata del Girone E:

Aquila Montevarchi-Sinalunghese

Scandicci-Foligno

Cannara-Grassina

Follonica Gavorrano-Flaminia

Badesse-Tiferno Lerchi

Montespaccato-Sangiovannese

San Donato Tavarnelle-Ostiamare

Sporting Trestina-Siena

Trastevere-Pianese