La Pallavolo Grosseto detta legge all’Elba, netta vittoria sulle padrone di casa

GROSSETO – Bottino pieno nell’insidiosa trasferta a Portoferraio per la Pallavolo Grosseto, che si impone per 3-0 sull’Elba Volley. Dopo aver recuperato in extremis le infortunate Giovannini e Rossi, il sestetto grossetano combatte nel primo set punto a punto facendolo suo per 22 a 25; importante la prestazione della giovanissima Lara Pettorali, entrata al posto di Giovannini.

Nel secondo set individuato il punto debole avversario nel libero, pur con qualche distrazione di troppo le ospiti prevalgono per 19 a 25. Entrano a dare una mano nel vivo del match Spina per Cipriani e ancora Pettorali per Giovannini. Nel terzo set ormai la partita delle maremmane scorre via senza affanni fino al successo per 25-16, gioendo anche per il debutto di Sally Xu. Adesso testa al prossimo incontro contro il Grosseto Volley School per mantenere la testa del girone.