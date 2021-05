Coronavirus in Italia: 10.176 nuovi positivi e 224 morti. Continuano a calare i ricoveri

GROSSETO – In Italia i nuovi casi sono 10.176 (ieri erano 10.554) per un totale di 4.102.921 contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore si registrano 224 morti per coronavirus (ieri 207), per un totale di 122.694 vittime da febbraio 2020. Questi i dati principali del bollettino del Ministero della Salute.

Sono 338.436 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 328.612), 3,01% il tasso di positività (ieri era 3,21%).

Gli attuali positivi in Italia oggi sono 390.120 (-7.444 rispetto a ieri). 3.590.107 i guariti totali dall’inizio della pandemia (+17.394 rispetto a ieri).

Sono 2.211 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 110 (109). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 15.799 persone, 532 in meno rispetto a ieri.