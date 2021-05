Vaccini in Maremma: seconda dose al  77,4% degli over80. Tutti i dati

GROSSETO - Sono 57.367 le prime dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Maremma (martedì 4 maggio erano 54.206), 24.484 le seconde (martedì erano 22.524).

La maggior parte delle persone vaccinate in provincia di Grosseto ha ricevuto il vaccino Pfizer – Biontech: sono 33.862 le prime dosi somministrate (martedì erano 29.542), 22.069 le seconde (martedì erano 20.325).

Tra i vaccinati con Pfizer – Biontech, gli ultraottantenni. Ad oggi, in Maremma l'88,8% degli over 80 ha ricevuto la prima dose di vaccino (martedì 4 maggio 88,6%, venerdì 30 aprile 88,4% (+50 vaccini) martedì 27 aprile 88,2% (+37 vaccini), venerdì 23 aprile 86,1%, martedì 20 aprile l'82,72%, venerdì 16 aprile il 77,45%), il 77,4% la seconda somministrazione (martedì 4 maggio 69,1%, venerdì 30 aprile 60,8%, martedì 27 aprile 48,7%, venerdì 41,1%, martedì 20 aprile il 32,56%).

Per quanto riguarda l’Astrazeneca, in Maremma sono state somministrate 18.608 dosi (come martedì), invece le prime dosi effettuate con Moderna sono 4.219 (martedì erano 3.214), 2.328 le seconde (martedì 2.199).

Nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 aprile, in Provincia di Grosseto sono state vaccinate 680 ultrasettantenni con il Johnson & Johnson, per il quale è prevista un'unica dose di somministrazione.

Nella Asl Toscana sud est (Grosseto, Arezzo e Siena) sono state somministrate in totale 206.497 prime dosi e 91.023 seconde dosi (martedì erano 194.757 prime dosi e 83.823 seconde dosi).